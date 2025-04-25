Ізраїль накинувся на Іспанію за скасування контракту на закупівлю боєприпасів

Міністерство закордонних справ Ізраїлю піддало різкій критиці іспанський уряд за скасування угоди вартістю 6,6 мільйона євро, яка передбачає закупівлю 15 мільйонів боєприпасів в ізраїльської компанії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі El Pais заявив речник ізраїльського МЗС.

За його словами, Ізраїль рішуче засуджує рішення іспанського уряду в односторонньому порядку розірвати контракт, підписаний із компанією IMI Systems.

"Іспанський уряд жертвує міркуваннями безпеки заради політичних цілей і продовжує залишатися на хибному боці історії щодо єврейської держави, яка захищається від терористичних атак на семи фронтах", – додав речник.

Як повідомляли, рішення скасувати контракт на закупівлю боєприпасів для МВС у ізраїльської компанії було ухвалене під тиском ультралівої молодшої коаліційної партії Sumar.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії ще в жовтні оголосило про скасування контракту на суму 6,6 млн євро на закупівлю понад 15 млн 9-мм набоїв у Guardian LTD Israel.

А прем’єр-міністр країни Педро Санчес повторював заклик Ірландії переглянути угоду про асоціацію з Ізраїлем.

Мова йшла про лютневі заклики Іспанії та Ірландії терміново переглянути Угоду про асоціацію між ЄС та Ізраїлем через занепокоєння, що країна порушила зобов'язання з прав людини, закладені в пакті.