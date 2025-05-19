Прем’єр Іспанії вимагає вигнати Ізраїль з "Євробачення", як Росію після вторгнення в Україну

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вимагає виключити Ізраїль з "Євробачення", як це було зроблено з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Mundo.

Педро Санчес зажадав, щоб Ізраїль більше не брав участь у європейському пісенному конкурсі через його участь у війні в Газі. Він зробив це в той час, коли уряд Біньяміна Нетаньягу оголосив про "безпрецедентну атаку" в південній частині сектора Гази.

"Прихильність до прав людини повинна бути постійною", – заявив прем'єр-міністр на презентації звіту фонду Cotec про культурну індустрію.

Санчес зазначив, що "ніхто не розводив руками", коли до Росії були застосовані санкції після її вторгнення в Україну, включаючи виключення з "Євробачення". Він також заявив, що те ж саме має стосуватися і Ізраїлю. "Ми не можемо допустити подвійних стандартів у культурі", – сказав Санчес.

Прем'єр-міністр також закликав світ культури продовжувати висловлюватись щодо соціальних дебатів. "Ті, хто вимагає нудного, рівновіддаленого культурного сектору, помиляються, і ми бачимо це по той бік Атлантики, де геніальних співаків просять мовчати", – заявив Санчес, в новій атаці на адміністрацію Трампа та її зіткнення з музикантами.

"Ось чому я вважаю, що мають рацію ті, хто використовує культуру для захисту цінностей, які можуть опинитися під загрозою, таких як демократія і якісні державні послуги, засуджує реакцію, спровоковану сексистськими нападами, вимагає дбайливого ставлення до навколишнього середовища або закликає до припинення війни, чи то в Україні, чи в Газі", – додав лідер іспанських соціалістів.

Іспанія, як відомо, займає досить жорстку позицію щодо війни Ізраїлю в Газі.

Нещодавно, уряд Іспанії в односторонньому порядку скасував контракт на закупівлю боєприпасів для Міністерства внутрішніх справ у ізраїльської компанії.

Іспанія разом із Ірландією та Норвегією офіційно визнала Палестинську державу 28 травня минулого року, приєднавшись до 140 інших країн світу, які вже зробили це. У відповідь Ізраїль викликав послів цих держав на "виховну бесіду".