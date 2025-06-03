Испания отменила военный контракт почти на 300 млн евро, связанный с Израилем

Испанское Министерство обороны отозвало лицензии израильской компании Rafael Advanced Defense System на производство в Испании противотанковых ракет SPIKE LR2, что отражает более жесткий курс Мадрида на фоне ситуации в Газе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

Еще до террористического нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года Испания заключила контракт на поставку 168 систем противотанковых ракет на 285 млн евро.

Лицензию на производство в Испании получила компания PAP Tecnos – испанская дочерняя компания израильской Rafael Advanced Defense Systems.

Теперь испанское Министерство обороны отменило этот тендер и начало переориентацию программы для приобретения противотанковых ракет не израильского происхождения.

Источники Europa Press в Минобороны Испании заявили, что решение приняли в рамках усилий по уменьшению зависимости оборонного сектора от Израиля.

Это не первый подобный шаг левого испанского правительства: ранее оно отменило сделку стоимостью 6,6 млн евро, которая предусматривала закупку 15 миллионов боеприпасов у израильской компании.

Испания, как известно, занимает достаточно жесткую позицию в отношении войны Израиля в секторе Газы.