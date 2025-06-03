Захист глави Гагаузії хоче оголосити її переслідування неконституційним

Адвокати очільниці молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул подали клопотання про визнання неконституційною статті про фінансування з боку злочинної організації, за якою її нині судять.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Захист Гуцул посилається на те, що стаття Кримінального кодексу Молдови про отримання фінансування від організованої злочинної групи або злочинної організації не передбачає мінімальної суми, з якої настає відповідальність.

У звʼязку з цим застосування цієї статті закону є невизначеним і може стати підставою для визнання її неконституційною, додають захисники глави Гагаузії.

Прокуратура у відповідь нагадала, що Конституційний суд Молдови вже розглядав подібне питання і не лише підтвердив конституційність статті, а й вказав, що суд має право самостійно визначати межі її застосування.

Суд узяв клопотання захисту Гуцул до розгляду і оголосить своє рішення на наступному засіданні, яке заплановане на 6 червня.

Нагадаємо, Антикорупційна прокуратура Молдови стверджує, що Євгенія Гуцул, працюючи секретарем у неконституційній партії "Шор", з 2019 по 2022 рік систематично ввозила в Молдову гроші з Росії.

Крім того, Гуцул висунули звинувачення в координації діяльності деяких офісів "Шору" та "свідомому отриманні грошей від організованого злочинного угруповання" для фінансування діяльності партії – понад 42,5 мільйона леїв.

У березні Гуцул затримали в аеропорту Кишинева та взяли під варту, яку згодом замінили на домашній арешт.