Защита главы Гагаузии хочет объявить ее преследование неконституционным

Адвокаты главы молдавского автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул подали ходатайство о признании неконституционной статьи о финансировании со стороны преступной организации, по которой ее сейчас судят.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Защита Гуцул ссылается на то, что статья Уголовного кодекса Молдовы о получении финансирования от организованной преступной группы или преступной организации не предусматривает минимальной суммы, с которой наступает ответственность.

В связи с этим применение этой статьи закона является неопределенным и может стать основанием для признания ее неконституционной, добавляют защитники главы Гагаузии.

Прокуратура в ответ напомнила, что Конституционный суд Молдовы уже рассматривал подобный вопрос и не только подтвердил конституционность статьи, но и указал, что суд имеет право самостоятельно определять пределы ее применения.

Суд принял ходатайство защиты Гуцул к рассмотрению и огласит свое решение на следующем заседании, которое запланировано на 6 июня.

Напомним, Антикоррупционная прокуратура Молдовы утверждает, что Евгения Гуцул, работая секретарем в неконституционной партии "Шор", с 2019 по 2022 год систематически ввозила в Молдову деньги из России.

Кроме того, Гуцул предъявили обвинения в координации деятельности некоторых офисов "Шора" и "сознательном получении денег от организованной преступной группировки" для финансирования деятельности партии – более 42,5 миллиона леев.

В марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и взяли под стражу, которую впоследствии заменили на домашний арест.