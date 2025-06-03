Прем'єр Литви прокоментував заяву Зеленського про загрозливі плани Росії в Білорусі

Майбутні військові навчання "Запад" у Білорусі не становлять додаткової загрози для Литви, заявив у вівторок прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас, применшуючи занепокоєння, висловлені президентом Володимиром Зеленським.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

Виступаючи перед журналістами в Сеймі, Палуцкас сказав, що литовські спецслужби разом з НАТО уважно стежать за підготовкою до спільних російсько-білоруських навчань, запланованих на вересень.

"Всі висновки однакові: навчання, які зараз організовуються, не створюють жодних проблем або додаткових загроз з точки зору їхнього масштабу та інших аспектів", – сказав Палуцкас.

Його коментарі пролунали наступного дня після того, як президент України Володимир Зеленський закликав союзників по НАТО оцінити потенційні загрози з боку Білорусі цього літа. Виступаючи у Вільнюсі на зустрічі лідерів "Бухарестської дев'ятки" та Північних країн, Зеленський сказав: "Запитайте свою розвідку, що Росія планує цього літа в Білорусі. Якщо вони досить сміливі, щоб готувати атаки звідти, тоді нам потрібно більше сил разом".

Палуцкас відмовився спекулювати на оцінках української розвідки, підкресливши, що поточні дані литовської розвідки не вказують на підвищений ризик.

"Я не знаю, якою інформацією володіє українська розвідка або український президент, але та інформація, яку ми маємо, не несе ніяких додаткових загроз, тому громадськість не повинна додатково хвилюватися і напружуватися", – сказав він.

"Тривожитися не потрібно. Вся інформація, яку ми отримуємо від спецслужб, сприймається дуже серйозно, але немає ніяких додаткових загроз, про які потрібно було б знати або повідомляти громадськості", – додав глава литовського уряду.

Голова Комітету національної безпеки і оборони Литви Гедрімаc Єглінскас також не бачить жодних ознак того, що Росія чи Білорусь можуть напасти на країни НАТО на тлі навчань "Запад".

Нещодавно стало відомо, Польща проведе власні військові навчання спільно з країнами НАТО у відповідь на масштабні російсько-білоруські маневри "Запад", які відбудуться у вересні.