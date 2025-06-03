Премьер Литвы прокомментировал заявление Зеленского об угрожающих планах России в Беларуси

Предстоящие военные учения "Запад" в Беларуси не представляют дополнительной угрозы для Литвы, заявил во вторник премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, преуменьшая беспокойство, высказанное президентом Владимиром Зеленским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LRT.

Выступая перед журналистами в Сейме, Палуцкас сказал, что литовские спецслужбы вместе с НАТО внимательно следят за подготовкой к совместным российско-белорусским учениям, запланированным на сентябрь.

"Все выводы одинаковы: обучение, которое сейчас организуется, не создает никаких проблем или дополнительных угроз с точки зрения их масштаба и других аспектов", – сказал Палуцкас.

Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников по НАТО оценить потенциальные угрозы Беларуси этим летом. Выступая в Вильнюсе на встрече лидеров "Бухарестской девятки" и Северных стран, Зеленский сказал: "Спросите свою разведку, что Россия планирует этим летом в Беларуси. Если они достаточно смелы, чтобы готовить атаки оттуда, тогда нам нужно больше сил вместе".

Палуцкас отказался спекулировать на оценках украинской разведки, подчеркнув, что текущие данные литовской разведки не указывают на повышенный риск.

"Я не знаю, какой информацией владеет украинская разведка или украинский президент, но та информация, которую мы имеем, не несет никаких дополнительных угроз, поэтому общественность не должна дополнительно волноваться и напрягаться", – сказал он.

"Беспокоиться не нужно. Вся информация, которую мы получаем от спецслужб, воспринимается очень серьезно, но нет никаких дополнительных угроз, о которых нужно было бы знать или сообщать общественности", – добавил глава литовского правительства.

Глава Комитета национальной безопасности и обороны Литвы Гедримас Еглинскас также не видит никаких признаков того, что Россия или Беларусь могут напасть на страны НАТО на фоне учений "Запад".

Недавно стало известно, что Польша проведет собственные военные учения совместно со странами НАТО в ответ на масштабные российско-белорусские маневры "Запад", которые состоятся в сентябре.