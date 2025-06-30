Трамп каже, що знайшов покупця для американських активів TikTok

Американський президент Дональд Трамп заявив, що знайшов покупця для американського підрозділу популярного застосунку TikTok.

Про це він сказав у інтерв’ю Fox News, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, має покупця для американського підрозділу популярного застосунку TikTok, що належить китайській компанії. Водночас за його словами, завершення угоди буде залежати від згоди Пекіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

"До речі, у нас є покупець для TikTok. Я думаю, що мені, ймовірно, знадобиться схвалення Китаю, і я думаю, що президент Сі, ймовірно, це зробить", – сказав президент США.

Трамп наголосив, що мова йде про групу "дуже багатих людей".

Трамп уже тричі надавав відстрочку від застосування заборони на TikTok, яка повинна була набути чинності в січні 2025 року згідно з рішенням Конгресу, ухваленим через побоювання щодо звʼязків додатка з владою Китаю.

Згідно з планом, американські операції TikTok будуть виділені в нову компанію, що базуватиметься у США і буде переважно у власності та під контролем американських інвесторів.

Американський президент заявляв, що невдоволення Китаю новими тарифами США призупинило угоду щодо продажу застосунку TikTok і збереження його функціонування в США.

А 10 квітня він заявив, що потенційна угода про продаж американських активів TikTok все ще можлива.