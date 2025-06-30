Трамп говорит, что нашел покупателя для американских активов TikTok

Американский президент Дональд Трамп заявил, что нашел покупателя для американского подразделения популярного приложения TikTok.

Об этом он сказал в интервью Fox News, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что имеет покупателя для американского подразделения популярного приложения TikTok, принадлежащего китайской компании. В то же время, по его словам, завершение сделки будет зависеть от согласия Пекина и лидера Китая Си Цзиньпина.

"Кстати, у нас есть покупатель для TikTok. Я думаю, что мне, вероятно, понадобится одобрение Китая, и я думаю, что президент Си, вероятно, это сделает", – сказал президент США.

Трамп подчеркнул, что речь идет о группе "очень богатых людей".

Трамп уже трижды предоставлял отсрочку от применения запрета на TikTok, который должен был вступить в силу в январе 2025 года согласно решению Конгресса, принятому из-за опасений по поводу связей приложения с властями Китая.

Согласно плану, американские операции TikTok будут выделены в новую компанию, которая будет базироваться в США и будет преимущественно в собственности и под контролем американских инвесторов.

Американский президент заявлял, что недовольство Китая новыми тарифами США приостановило сделку по продаже приложения TikTok и сохранению его функционирования в США.

А 10 апреля он заявил, что потенциальная сделка по продаже американских активов TikTok все еще возможна.