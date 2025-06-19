Трамп утретє відстрочив заборону TikTok, який мав статись ще в січні

Президент США Дональд Трамп, як і очікувалось, підписав указ про відкладання крайнього терміну заборони китайського додатка TikTok на ще 90 днів.

Про це, як повідломляє "Європейська правда", Трамп написав на Truth Social, опублікувавши текст указу.

Американський президент зазначив, що підписав указ "про продовження терміну закриття TikTok на 90 днів" – до 17 вересня 2025 року.

Трамп уже двічі надавав відстрочку від застосування заборони на TikTok, яка повинна була набути чинності в січні 2025 року згідно з рішенням Конгресу, ухваленим через побоювання щодо звʼязків додатка з владою Китаю.

Згідно з планом, американські операції TikTok будуть виділені в нову компанію, що базуватиметься у США і буде переважно у власності та під контролем американських інвесторів.

Американський президент заявляв, що невдоволення Китаю новими тарифами США призупинило угоду щодо продажу застосунку TikTok і збереження його функціонування в США.

А 10 квітня він заявив, що потенційна угода про продаж американських активів TikTok все ще можлива.