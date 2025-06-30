Глава МЗС Британії підтримав продаж Туреччині винищувачів Eurofighter

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що рішуче підтримує прагнення Туреччини придбати винищувачі Eurofighter Typhoon, і підкреслив важливість країни для глобальної безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це британський міністр сказав в інтерв’ю турецькому виданню Hürriyet перед своїм візитом до Туреччини.

Леммі підкреслив важливу роль Туреччини в НАТО, необхідність стабільності на Близькому Сході та потенціал поглиблення торговельних зв'язків між Великою Британією та Туреччиною.

Він також висловив впевненість в тому, що угода щодо продажу Туреччині Eurofighter відбудеться.

"Ми досягаємо значного прогресу в питанні потенційного експорту літаків Eurofighter Typhoon до Туреччини і впевнені, що всі чотири партнери консорціуму підтримують цю угоду", – зазначив очільник МЗС Британії.

Він наголосив на стратегічному значенні угоди, сказавши, що "включення Туреччини до числа користувачів Typhoon зміцнить дружні зв'язки між ключовими союзниками НАТО".

Леммі охарактеризував Туреччину як "незамінну" для безпекових інтересів Великої Британії, Європи та інших країн, з огляду на її стратегічне розташування на перетині Чорного моря, Кавказу, Близького Сходу та Африки.

Як відомо, попередній німецький уряд на чолі з Олафом Шольцом виступав проти продажу Eurofighter Туреччині, посилаючись на політичні міркування.

Водночас нещодавно ЗМІ повідомили, що новий уряд Німеччини, який очолює Фрідріх Мерц, більше не стоїть на заваді запланованому продажу літаків Eurofighter Typhoon Туреччині.

Туреччина подала запит на придбання близько 40 літаків Eurofighter Typhoon на початку цього року.

Цей винищувач був спільно розроблений Німеччиною, Великою Британією, Італією та Іспанією. Для здійснення продажу всі чотири країни-партнери повинні схвалити експорт.

Туреччина неодноразово закликала Німеччину зняти заборону на продаж Анкарі винищувачів Eurofighter.