ЗМІ: Німеччина блокує продаж винищувачів Туреччині через ситуацію з мером Стамбула

Нинішній уряд Німеччини перешкоджає постачанню Туреччині близько трьох десятків винищувачів Eurofighter через ситуацію із затриманням мера Стамбула Екрема Імамоглу, який є ключовим політичним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомила газета Handelsblatt з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

Співрозмовники видання розповіли, що в уряді Німеччини назвали арешт Імамоглу важливою причиною для ухвалення рішення про відмову у видачі експортної ліцензії.

В контексті арешту Імамоглу в німецьких урядових колах кажуть про "атаку на турецьку демократію".

Останніми роками нинішній канцлер Олаф Шольц особисто намагався розвіяти побоювання з приводу експорту винищувачів Eurofighter до Туреччини.

Під час конфіденційних переговорів з Ердоганом було досягнуто значного прогресу, і процес схвалення "успішно просувався".

Однак турецький президент своїми діями проти Імамоглу зірвав ці починання, резюмує видання.

Eurofighter – це спільний проєкт Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії. Літаки будуються спільно. З цієї причини для експорту літаків також потрібне схвалення уряду Німеччини, що рівносильно вето.

Мер Стамбула перебуває під арештом з 23 березня за звинуваченнями в корупції, які він сам та його прихильники називають політично мотивованими та спробою усунути конкурента чинному президенту Реджепу Таїпу Ердогану.

Затримання мера Стамбула також викликало хвилю масових протестів, які влада жорстко придушила, заарештувавши майже дві тисячі людей, у тому числі сотні студентів.

Опозиційна Республіканська народна партія висунула Екрема Імамоглу своїм кандидатом на президентських виборах 2028 року. Вона також заохочує рух бойкоту проти компаній і підприємств, які вважаються близькими до турецького уряду.

Крім того, турецька опозиція закликає до дострокових виборів.

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