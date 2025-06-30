Глава МИД Британии поддержал продажу Турции истребителей Eurofighter

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что решительно поддерживает стремление Турции приобрести истребители Eurofighter Typhoon, и подчеркнул важность страны для глобальной безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом британский министр сказал в интервью турецкому изданию Hürriyet перед своим визитом в Турцию.

Лэмми подчеркнул важную роль Турции в НАТО, необходимость стабильности на Ближнем Востоке и потенциал углубления торговых связей между Великобританией и Турцией.

Он также выразил уверенность в том, что сделка по продаже Турции Eurofighter состоится.

"Мы достигаем значительного прогресса в вопросе потенциального экспорта самолетов Eurofighter Typhoon в Турцию и уверены, что все четыре партнера консорциума поддерживают это соглашение", – отметил глава МИД Великобритании.

Он отметил стратегическое значение соглашения, сказав, что "включение Турции в число пользователей Typhoon укрепит дружеские связи между ключевыми союзниками НАТО".

Лэмми охарактеризовал Турцию как "незаменимую" для интересов безопасности Великобритании, Европы и других стран, учитывая ее стратегическое расположение на пересечении Черного моря, Кавказа, Ближнего Востока и Африки.

Как известно, предыдущее немецкое правительство во главе с Олафом Шольцем выступало против продажи Eurofighter Турции, ссылаясь на политические соображения.

В то же время недавно СМИ сообщили, что новое правительство Германии, которое возглавляет Фридрих Мерц, больше не стоит на пути запланированной продажи самолетов Eurofighter Typhoon Турции.

Турция подала запрос на приобретение около 40 самолетов Eurofighter Typhoon в начале этого года.

Этот истребитель был совместно разработан Германией, Великобританией, Италией и Испанией. Для осуществления продажи все четыре страны-партнера должны одобрить экспорт.

Турция неоднократно призывала Германию снять запрет на продажу Анкаре истребителей Eurofighter.