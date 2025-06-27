ЗМІ: уряд Німеччини категорично змінив позицію щодо поставки Eurofighter Туреччині

Новий уряд Німеччини, судячи з усього, більше не стоїть на заваді запланованому продажу літаків Eurofighter Typhoon Туреччині.

Про це повідомило німецьке видання Handelsblatt, пише "Європейська правда".

Згідно з публікацією, новий уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом займе більш поступливу позицію щодо експорту озброєнь, на відміну від попереднього коаліційного уряду Олафа Шольца, який виступав проти продажу Eurofighter Туреччині, посилаючись на політичні міркування.

За інформацією Handelsblatt, джерела в уряді Німеччини та оборонній промисловості заявили, що угода про експорт може бути незабаром затверджена.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нещодавно зустрівся з канцлером Мерцом під час саміту лідерів НАТО в Гаазі.

Ця зустріч розглядається як фактор, що сприяє нинішньому імпульсу в питанні про постачання Eurofighter.

На пресконференції після саміту НАТО президент Ердоган заявив, що переговори з Великою Британією та Німеччиною щодо питання Eurofighter були конструктивними.

Туреччина подала запит на придбання близько 40 літаків Eurofighter Typhoon на початку цього року.

Цей винищувач був спільно розроблений Німеччиною, Великою Британією, Італією та Іспанією. Для здійснення продажу всі чотири країни-партнери повинні схвалити експорт.

Туреччина неодноразово закликала Німеччину зняти заборону на продаж Анкарі винищувачів Eurofighter.