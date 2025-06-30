Поліція Сербії здійснила арешти під час останніх протестів у країні

У понеділок, 30 червня, вранці сербська поліція зняла вуличні блокпости в столиці Белграді, які були встановлені в рамках протесту проти хвилі арештів антиурядових демонстрантів після масової акції з вимогою дострокових парламентських виборів.

Про це повідомило агентство AP, передає "Європейська правда".

Як відомо, у неділю, 29 червня, ввечері тисячі демонстрантів встановили металеві огорожі та сміттєві контейнери в різних місцях Белграда та інших містах країни.

Водночас поліція заявила про те, що прибрала блокпости з вулиць сербської столиці, а також затримала кількох осіб, але їхня точна кількість не вказана.

Блокади є частиною тривалого протесту проти уряду президента Александара Вучича, який почався після обвалу навісу на залізничному вокзалі на півночі країни, в результаті якого загинули 16 осіб.

Зазначимо, демонстрація на площі Славія в Белграді в суботу, 28 червня, ввечері стала останньою в серії студентських мітингів і захоплень будівель університетів, що тривають з листопада 2024 року і були спровоковані катастрофою на залізничному вокзалі в місті Новий Сад.

Протестувальники висунули дві вимоги: дострокові вибори та демонтаж проурядового наметового містечка в центрі Белграда поблизу будівлі парламенту.

Наступного дня президент Сербії Александар Вучич дав зрозуміти, що подальші акції протесту проти його влади слідом за сутичками на велелюдному мітингу в Белграді будуть придушуватись.

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