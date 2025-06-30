У Сербії – масштабний протест, студенти блокують дороги

У Сербії студенти блокують дороги та протестують після масштабної демонстрації на площі Славія в Белграді, яка пройшла у суботу, 28 червня.

Про це пише Danas, передає "Європейська правда".

У неділю, 29 червня, сербські студенти та інші жителі почали блокаду у Белграді та інших частинах країни після великого протесту 28 червня.

BREAKING: Serbia is blocked! Protests that began last night in Belgrade have now spread across the whole country!



Over 40 cities are blocked as people hit the streets and set up camps after mass arrests by Vučić’s government. pic.twitter.com/5KjpGDZGUn – Global Dissident (@GlobalDiss) June 29, 2025

Близько 06:00 за місцевим часом населення міста Чачак, яке розташоване за близько 140 км від Белграда, заблокувало два перехрестя автомобільними шинами, мотоциклами та сидячи або стоячи на дорозі.

Громадські організації вже повідомляють про перші арешти людей, які могли брати участь у блокадах.

Як пише портал N1, студенти з Горні-Мілановаца, які беруть участь у блокаді, розповіли, що один із їхніх земляків отримав травми під час суботнього протесту в Белграді внаслідок нападу поліції.

Вони назвали дії поліції неприйнятними й небезпечними, наголосивши, що це був не захист правопорядку, а напад на молодих, вільнодумних людей та їхнє право на протест і вільне мислення.

"Ми не будемо мовчати. ​​Ми не будемо боятися. Ми не зупинимося", – заявили студенти 30 червня.

Демонстрація на площі Славія в Белграді в суботу ввечері стала останньою в серії студентських мітингів і захоплень будівель університетів, що тривають з листопада 2024 року і були спровоковані катастрофою на залізничному вокзалі в місті Новий Сад.

Протестувальники висунули дві вимоги: дострокові вибори та демонтаж проурядового наметового містечка в центрі Белграда поблизу будівлі парламенту.

Наступного дня президент Сербії Александар Вучич дав зрозуміти, що подальші акції протесту проти його влади слідом за сутичками на велелюдному мітингу в Белграді будуть придушуватись.

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