У Сербії – масштабний протест, студенти блокують дороги

У Сербії студенти блокують дороги та протестують після масштабної демонстрації на площі Славія в Белграді, яка пройшла у суботу, 28 червня.

Про це пише Danas, передає "Європейська правда".

У неділю, 29 червня, сербські студенти та інші жителі почали блокаду у Белграді та інших частинах країни після великого протесту 28 червня.

BREAKING: Serbia is blocked! Protests that began last night in Belgrade have now spread across the whole country!



Over 40 cities are blocked as people hit the streets and set up camps after mass arrests by Vučić’s government. pic.twitter.com/5KjpGDZGUn