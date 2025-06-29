У Белграді під час студентських протестів проти влади сталися сутички

Ввечері 28 червня у сербській столиці студенти влаштували чергову антивладну акцію протесту, під час неї сталися сутички.

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".

Протест з вимогою дострокових виборів організували на площі Славія, основною рушійною силою були студенти. Звідти протестувальники зібралися йти до парку Піонірскі, де перебувають зі своєю акцією противники блокад.

Під час цього сталися стутички з поліцією, яка розділяла дві акції. Правоохоронці почали відтісняти протестувальників, деякі при цьому кидалися у них камінням, пляшками, піротехнікою і намагались ставити барикади з контейнерів.

Керівник поліції Драган Васильєвич повідомив про затримання більше десятка учасників заворушень. За його словами, постраждали шестеро правоохоронців і двоє громадян.

Прем’єр Сербії Джуро Мацут засудив сутички. "Сербія – демократичне суспільство, де свою думку слід висловлювати у мирний цивілізований спосіб, не створюючи загрози для безпеки громадян і не порушуючи громадський спокій", – заявив він.

Президент Александар Вучич у зв’язку з подіями запланував звернення до громадян об 11 ранку.

Раніше цього тижня Міністерство внутрішніх справ Сербії оголосило про затримання шести людей за підозрою в плануванні "насильницької зміни влади" в країні.

Нагадаємо, у Сербії понад пів року тривають масштабні протести. Їх викликала трагедія на залізничному вокзалі в місті Новий Сад 1 листопада 2024 року, яка забрала життя 16 людей. Протестувальники звинувачують уряд у корупції та неефективному управлінні державними інституціями, які значною мірою перебувають під контролем Вучича.

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