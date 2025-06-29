Вучич погрожує студентам після велелюдного протесту в столиці Сербії

Президент Сербії Александар Вучич дав зрозуміти, що подальші акції протесту проти його влади слідом за сутичками на велелюдному мітингу в Белграді будуть придушуватись.

Про це він сказав у зверненні в неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал N1.

Коментуючи антиурядові протести у Белграді та сутички протестувальників з поліцією, що стались напередодні, Вучич заявив, що "Сербія перемогла" і її "не можна перемогти насильством".

"Терористичні акти людей, які мають право робити все, що заманеться, тривають вже сім місяців", – додав сербський президент, маючи на увазі студентські протести проти його влади.

Оголошення протестувальників про те, що подальші спалахи насильства на акціях є відповідальністю влади, він назвав "прямим закликом до громадянських конфліктів і нападів на поліцію".

"Ми вимагаємо, щоб прокуратура виконувала свою роботу, а не діяла некомпетентно і наївно, час відповідальності настає", – заявив Вучич, пообіцявши більше не підписувати жодних помилувань для заарештованих.

Демонстрація на площі Славія в Белграді в суботу ввечері стала останньою в серії студентських мітингів і захоплень будівель університетів, що тривають з листопада 2024 року і були спровоковані катастрофою на залізничному вокзалі в місті Новий Сад.

Протестувальники висунули дві вимоги: дострокові вибори та демонтаж проурядового наметового містечка в центрі Белграда поблизу будівлі парламенту.

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