Полиция Сербии провела аресты во время последних протестов в стране

В понедельник, 30 июня, утром сербская полиция сняла уличные блокпосты в столице Белграде, которые были установлены в рамках протеста против волны арестов антиправительственных демонстрантов после массовой акции с требованием досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщило агентство AP, передает "Европейская правда".

Как известно, в воскресенье, 29 июня, вечером тысячи демонстрантов установили металлические ограждения и мусорные контейнеры в разных местах Белграда и других городах страны.

В то же время полиция заявила о том, что убрала блокпосты с улиц сербской столицы, а также задержала нескольких человек, но их точное количество не указано.

Блокады являются частью длительного протеста против правительства президента Александара Вучича, который начался после обвала навеса на железнодорожном вокзале на севере страны, в результате чего погибли 16 человек.

Отметим, демонстрация на площади Славия в Белграде в субботу, 28 июня, вечером стала последней в серии студенческих митингов и захватов зданий университетов, продолжающихся с ноября 2024 года и спровоцированных катастрофой на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад.

Протестующие выдвинули два требования: досрочные выборы и демонтаж проправительственного палаточного городка в центре Белграда вблизи здания парламента.

На следующий день президент Сербии Александар Вучич дал понять, что дальнейшие акции протеста против его власти вслед за столкновениями на многолюдном митинге в Белграде будут подавляться.

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