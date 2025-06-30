Франція, Німеччина і Британія засудили погрози Ірану на адресу глави МАГАТЕ
Франція, Німеччина та Велика Британія засудили погрози Ірану на адресу глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі після того, як Тегеран відхилив прохання відвідати ядерні об'єкти, які перебували під ударами Ізраїлю і США.
Про це повідомляє The Guardian, інформує "Європейська правда".
В Ірані звинуватили Гроссі в "зраді своїх обов'язків" за те, що він не засудив атаки на іранські ядерні об'єкти, а іранські законодавці цього тижня проголосували за призупинення співпраці з МАГАТЕ.
У спільній заяві міністри закордонних справ Жан-Ноель Барро, Йоганн Вадефуль і Девід Леммі заявили про засудження погроз на адресу Гроссі, а також наголосили на підтримці діяльності МАГАТЕ.
"Ми закликаємо іранську владу утриматися від будь-яких кроків щодо припинення співпраці з МАГАТЕ", – підкреслили міністри.
Очільники МЗС також закликали Іран негайно "відновити повну співпрацю відповідно до своїх юридично обов’язкових зобов'язань і вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та охорони персоналу МАГАТЕ".
За даними FT, попередні оцінки розвідки, надані європейським урядам, свідчать про те, що запаси високозбагаченого урану в Ірані залишилися в основному недоторканими після ударів США.
Своєю чергою президент США Дональд Трамп порівняв удари США по іранських ядерних об'єктах з бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі під час Другої світової війни.