Франция, Германия и Британия осудили угрозы Ирана в адрес главы МАГАТЭ

Франция, Германия и Великобритания осудили угрозы Ирана в адрес главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси после того, как Тегеран отклонил просьбу посетить ядерные объекты, которые находились под ударами Израиля и США.

Об этом сообщает The Guardian, информирует "Европейская правда".

В Иране обвинили Гросси в "предательстве своих обязанностей" за то, что он не осудил атаки на иранские ядерные объекты, а иранские законодатели на этой неделе проголосовали за приостановление сотрудничества с МАГАТЭ.

В совместном заявлении министры иностранных дел Жан-Ноэль Барро, Йоханн Вадефуль и Дэвид Лэмми заявили об осуждении угроз в адрес Гросси, а также подчеркнули поддержку деятельности МАГАТЭ.

"Мы призываем иранские власти воздержаться от любых шагов по прекращению сотрудничества с МАГАТЭ", – подчеркнули министры.

Главы МИД также призвали Иран немедленно "возобновить полное сотрудничество в соответствии со своими юридически обязательными обязательствами и принять все необходимые меры для обеспечения безопасности и охраны персонала МАГАТЭ".

По данным FT, предварительные оценки разведки, предоставленные европейским правительствам, свидетельствуют о том, что запасы высокообогащенного урана в Иране остались в основном нетронутыми после ударов США.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны.