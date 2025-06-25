Трамп порівняв удари по Ірану з бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі

Американський президент Дональд Трамп порівняв удари США по іранських ядерних об'єктах з бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі під час Другої світової війни.

Про це Трамп сказав, спілкуючись у Гаазі з пресою разом з генсеком НАТО Марком Рютте, повідомляє "Європейська правда".

Президент Трамп заявив, що американські удари знищили об’єкти, проти яких було здійснено атаку, і що це призвело до швидкого завершення конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Він порівняв ці удари з ядерними бомбардуваннями Японії в 1945 році.

"Я не хочу використовувати приклад Хіросіми, я не хочу використовувати приклад Нагасакі, але це було по суті те саме – це поклало кінець війні", – сказав Трамп.

"Це поклало кінець війні (між Ізраїлем та Іраном). Якби ми не знищили (ядерні об'єкти), вони б зараз воювали", – додав він.

Трамп також сказав, що інформація, яка просочилася у вівторок, про те, що удари США лише на кілька місяців відкинули ядерну програму Ірану, є непереконливою. Він вважає, що іранська ядерна програма відкинута не "десятки років", і що в іранців зараз немає жодного бажання збагачувати уран та будувати нові об'єкти, тому що це дуже дорого.

Він додав, що завдані об'єктам у Фордо, Натанзі та Ісфахані збитки не можуть бути повністю встановлені, доки Ізраїль не надасть свою оцінку.

Американські ЗМІ, зокрема CNN та The New York Times, повідомили, що, за оцінкою розвідки, військові удари США по трьох іранських ядерних об'єктах не знищили основних компонентів його ядерної програми.

У відповідь Трамп накинувся на ЗМІ за публікацію "фейкових" розвідданих про удар по Ірану.

Спеціальний посланник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф назвав оприлюднення розвідінформації про удар США по Ірану "зрадницьким".