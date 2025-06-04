Угода про копалини зі США: Рада схвалила зміни до Бюджетного кодексу

Верховна Рада схвалила внесення змін у Бюджетний кодекс для реалізації підписаної зі США угоди щодо корисних копалин.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, пише "Європейська правда".

Законопроєкт про внесення відповідних змін у другому читанні підтримали 309 народних депутатів.

Депутат зазначив, що до другого читання текст проєкту майже не змінився.

За його словами, серед змін – Україна вноситиме половину коштів від:

ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат тощо) з нових ліцензій;

видачі нових спецдозволів на користування надрами;

реалізації державної частини продукції по нових угодах про розподіл продукції.

Ці кошти зараховуватимуть до спеціального фонду державного бюджету і за рішенням головного розпорядника від України перераховуватимуться до Фонду відбудови за угодою.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 травня проголосувала за ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон 12 травня.

13 травня Україна підписала дві комерційні угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США у розвиток ратифікованої угоди про створення українсько-американського інвестиційного фонду.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.