Соглашение об ископаемых с США: Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада одобрила внесение изменений в Бюджетный кодекс для реализации подписанного с США соглашения по полезным ископаемым.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, пишет "Европейская правда".

Законопроект о внесении соответствующих изменений во втором чтении поддержали 309 народных депутатов.

Депутат отметил, что ко второму чтению текст проекта почти не изменился.

По его словам, среди изменений – то, что Украина будет вносить половину средств от:

ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и т.д.) с новых лицензий;

выдачи новых спецразрешений на пользование недрами;

реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Эти средства будут зачислять в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя от Украины будут перечисляться в Фонд восстановления по соглашению.

Напомним, Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 12 мая.

13 мая Украина подписала два коммерческих соглашения с Международной финансовой корпорацией развития США в развитие ратифицированного соглашения о создании украинско-американского инвестиционного фонда.

Подробнее в статье: Ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.