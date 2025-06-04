У Польщі розслідують залишення без нагляду засобів ППО, що прямували в Україну

У Польщі ведуть розслідування за фактом залишення без належного нагляду засобів протиповітряної оборони, які везли в Україну.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Прокуратура прикордонного Перемишля веде розслідування стосовно неналежного поводження зі зброєю і боєприпасами щодо неназваної приватної компанії.

За даними журналістів, йдеться про фірму, якій доручили транспортування систем ППО, призначених для України – не від Польщі, а таких, що мали постачатися приватною компанією на комерційній основі.

З невідомих причин перевезення не відбулося і зброя зберігалася на складах неподалік українського кордону. Деякий час склади охоронялися як слід, а потім нібито залишились "практично без нагляду".

"Контейнери з боєприпасами і зброєю, виявлені у селі Ляшки Підкарпатського воєводства, не є власністю польської армії. Відповідні служби забезпечують безпеку місця і озброєння", – прокоментували у Міноборони Польщі.

Прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський підтвердив, що зброя потрапила на склади від приватної компанії, що має ліцензію на торгівлю зброєю, і що йдеться про засоби протиповітряної оборони "схожі на ті, що колишній начальник поліції Шимчик привіз з України" (у тому випадку, нагадаємо, йшлося про гранатомет).

Добжинський також підтвердив, що, за наявною інформацією, зброю мали везти в Україну.

"Склад був без нагляду, і це скандал. Цей тип озброєння має належно зберігатися й охоронятися", – заявив він.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня Польща піднімала винищувачі через російські удари по Україні.