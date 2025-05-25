Польща піднімала винищувачі через російські удари по Україні

У ніч на 25 травня Оперативне командування Збройних Сил Польщі повідомило про підняття винищувачів і приведення в бойову готовність систем протиповітряної оборони через масовану ракетну атаку Російської Федерації по території України.

Про це йдеться у повідомленні командування в соцмережі Х, пише "Європейська правда".

"У зв'язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, розпочалися операції польських та союзних повітряних сил у нашому повітряному просторі", – йдеться в офіційному повідомленні.

За словами польських військових, було задіяно всі доступні сили та засоби: у небо підняли чергові винищувачі, а наземні системи ППО та радіолокаційного спостереження перевели на найвищий рівень бойової готовності.

Метою таких дій було забезпечення безпеки територій, що межують із прикордонними районами України.

Пізніше командування повідомило, що через припинення ударів далекобійної авіації РФ по Україні, операції польської та союзної авіації завершено. Системи ППО та спостереження повернулися до стандартного режиму.

"Порушень повітряного простору Республіки Польща не зафіксовано", – наголосили в заяві.

Збройні сили Польщі продовжують моніторити ситуацію і перебувають у повній готовності до реагування.

Внаслідок російської повітряної атаки у ніч на 25 травня загиблі та поранені є у різних регіонах України. На Хмельниччині, за даними ОВА, четверо загиблих і пʼятеро поранених.

У Миколаєві російський дрон влучив у п’ятиповерхівку: одна людина загинула, п’ятеро поранені.

На Київщині повідомляють про чотирьох загиблих та 16 поранених.