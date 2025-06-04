В Польше расследуют оставление без присмотра средств ПВО, направлявшихся в Украину

В Польше ведут расследование по факту оставления без надлежащего надзора средств противовоздушной обороны, которые везли в Украину.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Прокуратура пограничного Перемышля ведет расследование в отношении ненадлежащего обращения с оружием и боеприпасами в отношении неназванной частной компании.

По данным журналистов, речь идет о фирме, которой поручили транспортировку систем ПВО, предназначенных для Украины – не от Польши, а таких, которые должны были поставляться частной компанией на коммерческой основе.

По неизвестным причинам перевозка не состоялась и оружие хранилось на складах неподалеку от украинской границы. Некоторое время склады охранялись как следует, а потом якобы остались "практически без присмотра".

"Контейнеры с боеприпасами и оружием, обнаруженные в селе Ляшки Подкарпатского воеводства, не являются собственностью польской армии. Соответствующие службы обеспечивают безопасность места и вооружения", – прокомментировали в Минобороны Польши.

Пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский подтвердил, что оружие попало на склады от частной компании, имеющей лицензию на торговлю оружием, и что речь идет о средствах противовоздушной обороны "похожие на те, что бывший начальник полиции Шимчик привез из Украины" (в том случае, напомним, речь шла о гранатомете).

Добжинский также подтвердил, что, по имеющейся информации, оружие должны были везти в Украину.

"Склад был без присмотра, и это скандал. Этот тип вооружения должен надлежащим образом храниться и охраняться", – заявил он.

Напомним, в ночь на 25 мая Польша поднимала истребители из-за российских ударов по Украине.