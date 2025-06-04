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У Британії судять шістьох підозрюваних у підпалі в Лондоні на замовлення ПВК Вагнера

Новини — Середа, 4 червня 2025, 20:36 — Марія Ємець

У Британії почався судовий процес над шістьома підозрюваними у підпалі в Лондоні на замовлення групи Вагнера.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У середу 4 червня почався судовий процес над шістьома підозрюваними, яких звинувачують у підпалі об’єктів компанії в Лондоні, дотичної до постачання допомоги Україні, на замовлення групи Вагнера. Підпали сталися у березні 2024 року на промисловому об’єкті у східній частині Лондона, що належав компанії Oddisey, яка постачала в Україну обладнання та гуманітарну допомогу – у тому числі Starlink.

Підсудні – 61-річний Пол Інгліш, 23-річний Нії Койо Менсах, 23-річний Джакім Роуз, 20-річний Унгіус Асмена, 23-річний Дмитріюс Паулаускас та 20-річний Ештон Еванс. Перших чотирьох звинувачують у підпалі з обтяжуючими обставинами, інших двох – у тому, що вони знали про ці плани, але не повідомили про них у правоохоронні органи.  

Організатором підпалу вважають Ділана Ерла, який в жовтні минулого року визнав, що скоїв підпал і що готував дії, що створюють загрозу для життя оточуючих. 

Також у рамках цього розслідування визнав провину 23-річний Джейк Рівз, якого звинуватили у підпалі з обтяжуючими обставинами і отриманні матеріальної винагороди від іноземної спецслужби. 

Прокурор Данкан Пенні заявив, що також цих двох вважають учасниками змови з метою підпалу магазину вин і ресторану у Лондоні та викрадення власника – росіянина-критика Путіна, який особисто водив вантажівки з допомогою з Британії в Україну. 

За словами прокурора, шестеро звинувачуваних ймовірно не розуміли політичний вимір ситуації, у яку їх втягнули, і керувались матеріальною вигодою. 

Присяжним показали переписки підозрюваних та знімки з камер спостереження і вилучених смартфонів, що засвідчують, як ті дісталися до складу і влаштували пожежу за допомогою бензину. 

Судовий розгляд триватиме орієнтовно п’ять тижнів. 

Нагадаємо, у травні у Британії за шпигунство на користь Росії засудили до в’язниці шістьох громадян Болгарії. 

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