В Британии судят шестерых подозреваемых в поджоге в Лондоне по заказу ЧВК Вагнера

В Великобритании начался судебный процесс над шестью подозреваемыми в поджоге в Лондоне по заказу группы Вагнера.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В среду, 4 июня, начался судебный процесс над шестью подозреваемыми, которых обвиняют в поджоге объектов компании в Лондоне, связанной с поставками помощи Украине, по заказу группы Вагнера. Поджоги произошли в марте 2024 года на промышленном объекте в восточной части Лондона, принадлежащем компании Oddisey, которая поставляла в Украину оборудование и гуманитарную помощь – в том числе Starlink.

Подсудимые – 61-летний Пол Инглиш, 23-летний Нии Койо Менсах, 23-летний Джаким Роуз, 20-летний Унгиус Асмена, 23-летний Дмитриус Паулаускас и 20-летний Эштон Эванс. Первых четырех обвиняют в поджоге с отягчающими обстоятельствами, остальных двоих – в том, что они знали об этих планах, но не сообщили о них правоохранительным органам.

Организатором поджога считается Дилан Эрл, который в октябре прошлого года признал, что совершил поджог и готовил действия, создающие угрозу для жизни окружающих.

Также в рамках этого расследования признал вину 23-летний Джейк Ривз, которого обвинили в поджоге с отягчающими обстоятельствами и получении материального вознаграждения от иностранной спецслужбы.

Прокурор Данкан Пенни заявил, что также этих двоих считают участниками заговора с целью поджога винного магазина и ресторана в Лондоне и похищения владельца – россиянина-критика Путина, который лично водил грузовики с помощью из Великобритании в Украину.

По словам прокурора, шестеро обвиняемых, вероятно, не понимали политического измерения ситуации, в которую их втянули, и руководствовались материальной выгодой.

Присяжным показали переписку подозреваемых и снимки с камер наблюдения и изъятых смартфонов, подтверждающие, как те добрались до склада и устроили пожар с помощью бензина.

Судебное разбирательство продлится ориентировочно пять недель.

Напомним, в мае в Великобритании за шпионаж в пользу России к тюремному заключению приговорили шестерых граждан Болгарии.