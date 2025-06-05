Білорусь конфіскувала будівлю, в якій розміщувалося польське консульство

Білоруська влада конфіскувала будівлю, в якій розташоване Генеральне консульство Польщі в Гродно.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF FM.

Рішення пов'язане із заочним засудженням власника нерухомості – Станіслава Буйницького, колишнього активіста Союзу поляків, який проживає в Польщі. Він виїхав з Білорусі з політичних мотивів.

Утім, консульство наразі працює, його працівники залишаються на своєму місці.

Ні Міністерство закордонних справ Польщі, ні консульство у Гродно досі не отримали жодної інформації про рішення суду чи зміну статусу договору оренди.

У справі Станіслава Буйницького білоруський суд вирішив, що він повинен провести три з половиною роки в колонії за несплату податків. Його нерухоме майно в Гродно було конфісковано як засіб вчинення злочину.

Засуджений був власником будівлі, яка здавалася в оренду польському консульству, а крім того, його компанія "Форт" надавала приміщення для офісів опозиційним політичним партіям та неурядовим організаціям, яким відмовляли в оренді в інших місцях.

Режимні ЗМІ звинуватили Буйницького в завищенні орендної плати, а також засудили його за те, що він не хотів змінити табличку з назвою вулиці, коли її провокативно перейменували на вулицю Еміля Чечки – польського дезертира, який втік до Білорусі і звинувачував польську владу в убивстві мігрантів.

Раніше у Польщі заявили, що влада Білорусі вчинила "незграбну провокацію", відібравши у польської громади приміщення Польського освітнього товариства в Гродно.