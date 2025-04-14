Польща назвала "незграбною провокацією" останнє рішення Білорусі щодо польської громади

У Польщі заявили, що влада Білорусі вчинила "незграбну провокацію", відібравши у польської громади приміщення Польського освітнього товариства в Гродно.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF FM.

У МЗС Польщі заявили, що відбирання будівлі, яку займала польська громадська організація, влада у Варшаві вважає черговим кроком Мінська у репресіях проти поляків, які проживають у Білорусі.

"Це незграбна провокація. Однак ми не плануємо офіційного протесту з цього приводу", – відреагувало Міністерство закордонних справ Польщі на рішення білоруської влади відібрати приміщення Польського освітнього товариства в Гродно.

Білоруська влада звинуватила Польське освітнє товариство у податковій заборгованості, наклала на нього величезні фінансові санкції, а восени 2022 року ліквідувала організацію за рішенням Верховного суду.

Будівлі, в яких розміщувалися польська бібліотека, середня школа та освітній заклад для людей похилого віку, були виставлені білоруською владою на аукціон. У березні туди переїхало російське консульство.

Після протестів через сфальсифіковані вибори у Білорусі та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Білорусі почався процес захоплення майна, співфінансованого з польського бюджету.

Тим часом днями міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що ситуація на кордоні з Білоруссю загострилась через агресивних мігрантів.

У березні 2025 року уряд Польщі знову оголосив про посилення охорони кордону з Білоруссю через зростання міграційного тиску.