Беларусь конфисковала здание, в котором размещалось польское консульство

Белорусские власти конфисковали здание, в котором расположено Генеральное консульство Польши в Гродно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует RMF FM.

Решение связано с заочным осуждением владельца недвижимости – Станислава Буйницкого, бывшего активиста Союза поляков, который проживает в Польше. Он выехал из Беларуси по политическим мотивам.

Впрочем, консульство пока работает, его работники остаются на своем месте.

Ни Министерство иностранных дел Польши, ни консульство в Гродно до сих пор не получили никакой информации о решении суда или изменении статуса договора аренды.

В деле Станислава Буйницкого белорусский суд решил, что он должен провести три с половиной года в колонии за неуплату налогов. Его недвижимое имущество в Гродно было конфисковано как средство совершения преступления.

Осужденный был владельцем здания, которое сдавалось в аренду польскому консульству, а кроме того, его компания "Форт" предоставляла помещения для офисов оппозиционным политическим партиям и неправительственным организациям, которым отказывали в аренде в других местах.

Режимные СМИ обвинили Буйницкого в завышении арендной платы, а также осудили его за то, что он не хотел сменить табличку с названием улицы, когда ее провокационно переименовали в улицу Эмиля Чечки – польского дезертира, который бежал в Беларусь и обвинял польские власти в убийстве мигрантов.

Ранее в Польше заявили, что власти Беларуси совершили "неуклюжую провокацию", отобрав у польской общины помещение Польского образовательного общества в Гродно.