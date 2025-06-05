Посол США в Грузії оголосила про відставку

Посол Сполучених Штатів у Грузії Робін Данніган оголосила про своє рішення залишити посаду.

Про це дипломатка повідомила у своїй заяві в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Данніган відзначила, що після 33 років роботи дипломатом від імені Сполучених Штатів вона ухвалила особисте рішення подати у відставку.

"Це повністю особисте рішення. Мій уряд не просив мене повертатися", – повідомила Данніган.

У своїй заяві посол також подякувала грузинському народу за гостинність і тепло.

"Моя родина і я були щасливі відчути неймовірну доброту та сердечність грузинів. Нас завжди зустрічали з неперевершеним грузинською гостинністю, куди б ми не поїхали в цій надзвичайно красивій країні", – написала вона.

Відставка посла США в Грузії відбувається на тлі загострення політичної напруги між Тбілісі та Вашингтоном. Американська дипломатія неодноразово висловлювала занепокоєння авторитарними тенденціями в країні та відхиленням від євроатлантичного курсу.

5 травня Палата представників США схвалила MEGOBARI Act, що передбачає покарання влади Грузії за демократичний відкат і водночас закладає підвалини для поглиблення двосторонньої співпраці, коли ситуація зміниться.

Нещодавно стало відомо, що засновник керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі відмовився від зустрічі з Данніган, яка мала передати йому офіційне повідомлення від адміністрації президента Дональда Трампа.

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