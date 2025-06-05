Посол США в Грузии объявила об отставке

Посол Соединенных Штатов в Грузии Робин Данниган объявила о своем решении покинуть пост.

Об этом дипломат сообщила в своем заявлении в четверг, сообщает "Европейская правда".

Данниган отметила, что после 33 лет работы дипломатом от имени Соединенных Штатов она приняла личное решение подать в отставку.

"Это полностью личное решение. Мое правительство не просило меня возвращаться", – сообщила Данниган.

В своем заявлении посол также поблагодарила грузинский народ за гостеприимство и тепло.

"Моя семья и я были счастливы почувствовать невероятную доброту и сердечность грузин. Нас всегда встречали с непревзойденным грузинским гостеприимством, куда бы мы ни поехали в этой необычайно красивой стране", – написала она.

Отставка посла США в Грузии происходит на фоне обострения политической напряженности между Тбилиси и Вашингтоном. Американская дипломатия неоднократно выражала обеспокоенность авторитарными тенденциями в стране и отклонением от евроатлантического курса.

5 мая Палата представителей США одобрила MEGOBARI Act, предусматривающий наказание властей Грузии за демократический откат и одновременно закладывающий основы для углубления двустороннего сотрудничества, когда ситуация изменится.

Недавно стало известно, что основатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказался от встречи с Данниган, которая должна была передать ему официальное сообщение от администрации президента Дональда Трампа.

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