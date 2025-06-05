США подтвердили назначение нового командующего силами НАТО в Европе

Президент США Дональд Трамп номинировал генерал-лейтенанта Военно-воздушных сил Алексуса Гринкевича новым верховным главнокомандующим Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявили в Пентагоне.

В Минобороны США говорят, что назначение Гринкевича новым топ-командующим сил НАТО в Европе согласовали как администрация Трампа, так и члены Альянса.

Фото: Air&Space Forces Magazine

Сейчас Алексус Гринкевич занимает должность руководителя директората оперативного управления Объединенного комитета начальников штабов, округ Колумбия.

Параллельно с должностью верховного главнокомандующего Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе Гринкевич будет командующим Европейского командования Вооруженных сил США, добавили в Пентагоне.

Должность SACEUR, который контролирует все операции НАТО в Европе, с момента ее создания после Второй мировой войны занимал американский генерал.

До сих пор это был генерал Кристофер Каволи, назначенный в июле 2022 года.

Решение о назначении Гринкевича, вероятно, станет временным облегчением для европейских союзников по НАТО на фоне опасений о скором уходе США от безопасности в Европе.

Ранее стало известно, что администрация президента США обсуждала возможное сокращение военного присутствия в Европе, где сегодня дислоцируется около 80 тысяч американских военнослужащих.

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