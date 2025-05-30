Reuters: Трамп поки що збереже роль США у командуванні військами НАТО

Президент США Дональд Трамп вирішив призначити наступного Верховного головнокомандувача Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі – посада, яку традиційно обіймав американський генерал – сигналізуючи, що Штати поки остаточно не відходять від питань європейської безпеки.

Про це дізналось агентство Reuters від пʼяти незалежних джерел, пише "Європейська правда".

За інформацією Reuters, Трамп особисто повідомив про рішення призначити командувача силами НАТО в Європі генеральному секретарю Марку Рютте. Офіційне оголошення очікується найближчими днями.

Джерела агентства кажуть, що наступним кандидатом від США на посади Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі (SACEUR) та Командування Збройних сил США в Європі (EUCOM) є генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США Алексус Гринкевич.

Посаду SACEUR, який контролює всі операції НАТО в Європі, з моменту її створення після Другої світової війни обіймав американський генерал. Нині це генерал Крістофер Каволі, призначений у липні 2022 року.

Рішення Трампа, ймовірно, стане тимчасовим полегшенням для європейських союзників по НАТО на тлі побоювань про швидкий відхід США від безпеки в Європі.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США обговорювала можливе скорочення військової присутності в Європі, де сьогодні дислокується близько 80 тисяч американських військовослужбовців.

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