Розвідка Словаччини пообіцяла перевірити, чи стежили за євродепутатом з Чехії

Керівник Словацької інформаційної служби (SIS) Павол Гашпар заявив, що його відомство проведе розслідування після скарг чеського євродепутата Томаша Здеховського на стеження під час відрядження до Словаччини.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Гашпар заявив, що неназваний колишній співробітник Національного кримінального агентства Словаччини (NAKA), який зустрічався зі Здеховським та розкрив йому особи людей, які нібито стежили за євродепутатом, скоїв злочин.

Водночас він визнав, що для стеження за людиною у Словаччині необхідна згода суду, і "якщо згода суду не була надана, а стеження все одно проводилося, це є незаконною дією".

Глава SIS додав, що якщо розслідування не підтвердить слова Здеховського про стеження, то, на його думку, постає питання, чи повинен чеський політик бути членом контрольної делегації Європейського парламенту.

Сам Здеховський у відповідь на слова Гашпара заявив, що готовий співпрацювати зі словацькою владою.

У листі до президентки Європарламенту Роберти Метсоли кількома днями раніше чеський євродепутат звинуватив уряд Словаччини у стеженні за делегацією, яка прибула до країни з метою моніторингу за використанням субсидій ЄС.

Він також звернув увагу на публічні заяви словацьких високопосадовців, зокрема прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який нещодавно назвав його "політичним вбивцею".

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