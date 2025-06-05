Разведка Словакии пообещала проверить, следили ли за евродепутатом из Чехии
Глава Словацкой информационной службы (SIS) Павол Гашпар заявил, что его ведомство проведет расследование после жалоб чешского евродепутата Томаша Здеховского на слежку во время командировки в Словакию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.
Гашпар заявил, что неназванный бывший сотрудник Национального криминального агентства Словакии (NAKA), который встречался с Здеховским и раскрыл ему личности людей, которые якобы следили за евродепутатом, совершил преступление.
В то же время он признал, что для слежки за человеком в Словакии необходимо согласие суда, и "если согласие суда не было предоставлено, а слежка все равно проводилась, это является незаконным действием".
Глава SIS добавил, что если расследование не подтвердит слова Здеховского о слежке, то, по его мнению, возникает вопрос, должен ли чешский политик быть членом контрольной делегации Европейского парламента.
Сам Здеховский в ответ на слова Гашпара заявил, что готов сотрудничать со словацкими властями.
В письме к президенту Европарламента Роберте Метсоле несколькими днями ранее чешский евродепутат обвинил правительство Словакии в слежке за делегацией, которая прибыла в страну с целью мониторинга использования субсидий ЕС.
Он также обратил внимание на публичные заявления словацких высокопоставленных чиновников, в частности премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который недавно назвал его "политическим убийцей".
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