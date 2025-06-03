Чеський євродепутат звинуватив уряд Словаччини у шпигунстві

Чеський євродепутат Томаш Здеховський звинуватив уряд Словаччини у стеженні за делегацією, яка прибула до країни з метою моніторингу за використанням субсидій ЄС.

Про це йдеться у листі євродепутата до президентки Європарламенту Роберти Метсоли, який наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

У листі до Метсоли Здеховський описав "тривожні ознаки" того, що за офіційною делегацією, яку він очолював, навмисно велося спостереження.

"Особливо тривожним є те, що під час вечірньої зустрічі з інформаторами – в тому числі зі словацьких служб безпеки – у нас були вагомі підстави вважати, що за нашою діяльністю навмисно стежать", – написав він.

Євродепутат наголосив, що такі дії "є неприйнятними і суперечать принципам співпраці між державами-членами та інституціями ЄС".

Він також звернув увагу на публічні заяви словацьких високопосадовців, зокрема міністра внутрішніх справ Матуша Шутая Ештока та міністра охорони навколишнього середовища Томаша Тараби, які критикували місію Європарламенту.

Ці висловлювання Здеховський назвав політично мотивованими зусиллями з дискредитації делегації.

За його словами, найзапекліші нападки виходили від прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який нещодавно назвав його "політичним вбивцею".

Здеховський вважає, що слова словацького прем'єр-міністра є спробою делегітимізувати місію та її висновки.

Чеський євродепутат закликав Метсолу порушити це питання перед керівництвом Європарламенту і розглянути можливі заходи проти словацького уряду.

"Я з усією повагою закликаю вас захищати доброчесність і незалежність наших парламентських місій", – написав він,

Здеховський також попередив, що таке втручання є особливо небезпечним "в той час, коли авторитарні тенденції зростають в деяких частинах ЄС".

Делегація на чолі зі Здеховським розслідувала використання урядом Словаччини коштів ЄС на підтримку туризму.

Фіцо стверджував, що його уряд не має жодного корупційного скандалу, а винними у можливому зловживанні коштами ЄС назвав попередні уряди.

Зазначимо, днями суддя Спеціалізованого кримінального суду Словаччини Мілан Цисарік наклав штраф у 200 тисяч євро на голову Центробанку країни Петра Кажиміра за хабар керівнику податкової служби.

Рішення суду тоді також викликало критику Фіцо.

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