Фіцо накинувся на чеського євродепутата, назвавши його "найманим убивцею опозиції"

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо назвав чеського євродепутата Томаша Здеховського "найманим вбивцею опозиції" після того, як він очолив місію Європарламенту, яка розслідувала використання субсидій ЄС у Словаччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

На пресконференції в неділю Фіцо заявив, що Здеховського, делегація на чолі з яким розслідувала використання урядом Словаччини коштів ЄС на підтримку туризму, найняла словацька опозиція.

"Він приїхав сюди за чітким завданням, як звичайний найманий політичний вбивця", – сказав він.

Премʼєр Словаччини також заявив, що його уряд не має жодного корупційного скандалу, а винними у можливому зловживанні коштами ЄС назвав попередні уряди.

Євродепутат відреагував на слова словацького прем'єра на X, назвавши їх "огидною брехнею, яка має дискредитувати місію Комітету з бюджетного контролю" Європарламенту.

У коментарі Novinky Здеховський повʼязав реакцію Фіцо з тим, що шахрайство, ймовірно, пов'язане з організованою групою, про членів якої писав вбитий чеський журналіст Ян Куцяк.

Розслідування убиства Куцяка та його нареченої у 2015 році викликало резонанс у словацькому суспільстві й призвело до відставки тодішнього уряду Фіцо.

Повернувшись до влади у 2023 році, він почав поступовий наступ на громадянське суспільство та опозицію.

Зазначимо, днями суддя Спеціалізованого кримінального суду Словаччини Мілан Цисарік наклав штраф у 200 тисяч євро на голову Центробанку країни Петра Кажиміра за хабар керівнику податкової служби.

Рішення суду тоді також викликало критику Фіцо.

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