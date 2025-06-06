Президент Євроради підтримав МКС на тлі санкцій адміністрації Трампа

Президент Європейської ради Антоніу Кошта підтримав Міжнародний кримінальний суд (МКС), проти суддів якого адміністрація американського президента Дональда Трампа ввела санкції.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Кошта заявив, що ЄС рішуче підтримує Міжнародний кримінальний суд, який він назвав "наріжним каменем міжнародного правосуддя".

"Міжнародний кримінальний суд не виступає проти держав – він виступає проти безкарності. Ми повинні захищати його незалежність і цілісність", – наголосив президент Євроради.

Він додав також, що верховенство права має переважати над правом сили.

Заява Кошти з’явилася на тлі інформації про те, що адміністрація Трампа ввела санкції проти чотирьох суддів МКС.

У Трампа звинуватили їх у тому, що вони "брали активну участь у незаконних і безпідставних діях МКС, спрямованих проти Америки або близького союзника, Ізраїлю".

Також нагадаємо, що на початку лютого Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема Нетаньягу.

За даними ЗМІ, прокурор МКС Карім Хан, який видав ордер на арешт очільника Кремля Владіміра Путіна, став першою людиною, на яку поширюються економічні санкції та обмеження на поїздки, санкціоновані Трампом.