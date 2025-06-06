Президент Евросовета поддержал МУС на фоне санкций администрации Трампа
Президент Европейского совета Антониу Кошта поддержал Международный уголовный суд (МУС), против судей которого администрация американского президента Дональда Трампа ввела санкции.
Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".
Кошта заявил, что ЕС решительно поддерживает Международный уголовный суд, который он назвал "краеугольным камнем международного правосудия".
"Международный уголовный суд не выступает против государств – он выступает против безнаказанности. Мы должны защищать его независимость и целостность", – подчеркнул президент Евросовета.
Он добавил также, что верховенство права должно преобладать над правом силы.
Заявление Кошты появилось на фоне информации о том, что администрация Трампа ввела санкции против четырех судей МУС.
У Трампа обвинили их в том, что они "принимали активное участие в незаконных и безосновательных действиях МУС, направленных против Америки или близкого союзника, Израиля".
Также напомним, что в начале февраля Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест против топ-чиновников Израиля, в частности Нетаньяху.
По данным СМИ, прокурор МУС Карим Хан, который выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина, стал первым человеком, на которого распространяются экономические санкции и ограничения на поездки, санкционированные Трампом.