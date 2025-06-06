Адміністрація Трампа ввела санкції проти чотирьох суддів МКС

Адміністрація президента США Дональда Трампа в четвер, 5 червня, ввела санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, це відповідь США на видачу МКС ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та на рішення щодо порушення справи щодо ймовірних воєнних злочинів американських військ в Афганістані.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон вніс до списку Солому Балунгі Босса з Уганди, Луз дель Кармен Ібаньєс Карранса з Перу, Рейн Аделаїду Софі Алапіні Гансу з Беніну та Беті Холер зі Словенії.

"Як судді МКС, ці чотири особи брали активну участь у незаконних і безпідставних діях МКС, спрямованих проти Америки або нашого близького союзника, Ізраїлю", – заявив Рубіо.

За його словами, МКС є "політизованим і неправдиво заявляє про необмежену свободу дій у розслідуванні, пред'явленні звинувачень і судовому переслідуванні громадян США та наших союзників".

МКС різко засудив цей крок, назвавши його спробою підірвати незалежність міжнародної судової інституції, яка дає надію і справедливість мільйонам жертв "неймовірних звірств".

Обидва судді, Босса та Ібаньєс Карранса, працюють в МКС з 2018 року. У 2020 році вони брали участь у рішенні апеляційної палати, яке дозволило прокурору МКС розпочати офіційне розслідування щодо ймовірних воєнних злочинів американських військ в Афганістані.

Нагадаємо, на початку лютого Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема Нетаньягу.

Варто зауважити, що у МКС заявили, що продовжать роботу після рішення Трампа запровадити санкції проти співробітників суду. Водночас суд засудив таке рішення американського президента.

За даними ЗМІ, прокурор МКС Карім Хан, який видав ордер на арешт очільника Кремля Владіміра Путіна, став першою людиною, на яку поширюються економічні санкції та обмеження на поїздки, санкціоновані Трампом.