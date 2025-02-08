ЗМІ: До списку санкцій Трампа потрапив прокурор МКС, який видав ордер на арешт Путіна

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який видав ордер на арешт очільника Кремля Владіміра Путіна, став першою людиною, на яку поширюються економічні санкції та обмеження на поїздки, санкціоновані президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на двох співрозмовників, один із яких – високопосадовець МКС.

Як розповіли співрозмовники, ім'я Хана було вказане у п'ятницю, 7 лютого, в додатку – ще не оприлюдненому – до указу, підписаного Трампом днем раніше.

Санкції передбачають заморожування американських активів фігурантів списку і заборону на в'їзд до США для них та їхніх родин.

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Агентство пише, що цей указ доручає міністру фінансів Скотту Бессенту після консультацій з державним секретарем Марко Рубіо протягом 60 днів подати доповідь із зазначенням осіб, які мають бути піддані санкціям.

Як відомо, 6 лютого американський президент Дональд Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Варто зауважити, що у МКС заявили, що продовжать роботу після рішення Трампа запровадити санкції проти співробітників суду. Водночас суд засудив таке рішення американського президента.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн стала на захист Міжнародного кримінального суду після указу Трампа.

7 лютого речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що МКС продовжить виконувати свої функції щодо притягнення до відповідальності росіян за скоєні воєнні злочини в Україні, попри запроваджені США санкції.