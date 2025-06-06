Польща відмовляється від закупівлі американських військових гелікоптерів Black Hawk

Агентство із закупівлі озброєнь для польської армії скасувало процедуру закупівлі 32 вертольотів S-70i Black Hawk з заводу PZL Mielec, що належить американській компанії Lockheed Martin.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Польща вже десять років намагається придбати для армії нові багатоцільові вертольоти. У 2015 році в останній момент уряд "Права і справедливості" відмовився від угоди про закупівлю 50 французьких вертольотів Caracal.

Через десять років подібний маневр перед закупівлею 32 американських вертольотів Black Hawk здійснив уряд Дональда Туска.

"Сталася істотна зміна обставин, внаслідок якої проведення процедури або виконання замовлення не відповідає інтересам суспільства, чого не можна було передбачити раніше", – сказав речник Агентства із закупівлі озброєнь, підполковник Гжегож Полак.

Він додав, що Агенція озброєння проводить процедури закупівлі на основі Центральних матеріальних планів, розроблених вищими військовими органами. У Збройних силах Польщі програмою розвитку Збройних сил, а отже, і визначенням пріоритетів у закупівлі обладнання, займається Генеральний штаб.

Як додав Полак, Агентство "повинне виконувати завдання, які на цей момент є найпріоритетнішими для Збройних сил". "На цей момент виконання цього конкретного завдання відкладено. Ми чекаємо на рішення – якщо воно буде прийнято, Агентство з озброєння приступить до дій", – запевнив він.

Вертольоти S-70i – це експортна версія відомих багатоцільових Black Hawk, що виробляються на заводі PZL Mielec, який належить концерну Lockheed Martin.

У планах було наступне замовлення 32 Black Hawk, які мали потрапити до авіації сухопутних військ. Саме це замовлення зараз скасовано.

Польські військові ще чекають на 96 бойових вертольотів Apache AH-64D, замовлених минулого року. Їхня поставка запланована на 2028-2032 роки. Вони замінять вертольоти Mi-24, що використовуються зараз.

Після зміни американської адміністрації у Білому домі серед деяких союзників по НАТО виникло побоювання, що на США більше не можна покладатись у військовому плані. Зокрема, Канада повідомила, що активно шукає потенційні альтернативи американському винищувачу-невидимці F-35.

Водночас прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що не вважає купівлю американської зброї ризиком для безпеки.