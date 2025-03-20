Швеція не вважає ризиком купівлю зброї у США

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що не вважає купівлю американської зброї ризиком для безпеки, хоча й додав, що для Європи було б корисно стати менш залежною від Вашингтона в питаннях озброєнь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Перед участю у саміті ЄС в Брюсселі в четвер Крістерссон відповів на запитання журналістів про те, чи може купівля зброї американського виробництва становити ризик для безпеки Європи.

"Ні, я б так не сказав. У нас є хороший досвід співпраці з американською оборонною промисловістю", – сказав він.

Шведський премʼєр водночас сказав, що вважає, що європейська оборонна промисловість має стати сильнішою.

"І шведська оборонна промисловість, і багато європейських країн виграли б, якби були трохи менш залежними від американської оборонної промисловості", – додав Крістерссон.

Президентство Дональда Трампа спонукало європейські держави переглянути надмірне покладання на американську безпеку.

Напередодні Єврокомісія оприлюднила свою стратегію безпеки "Готовність 2030", закликавши країни-члени купувати більшу частину свого військового обладнання в Європі, працюючи переважно з європейськими постачальниками.

За даними ЗМІ, Канада веде переговори з Європейським Союзом про приєднання до зусиль ЄС, спрямованих на те, щоб позбутися залежності від Сполучених Штатів у сфері безпеки.