Польша отказывается от закупки американских военных вертолетов Black Hawk

Агентство по закупке вооружений для польской армии отменило процедуру закупки 32 вертолетов S-70i Black Hawk с завода PZL Mielec, принадлежащего американской компании Lockheed Martin.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Польша уже десять лет пытается приобрести для армии новые многоцелевые вертолеты. В 2015 году в последний момент правительство "Права и справедливости" отказалось от сделки о закупке 50 французских вертолетов Caracal.

Через десять лет подобный маневр перед закупкой 32 американских вертолетов Black Hawk совершило правительство Дональда Туска.

"Произошло существенное изменение обстоятельств, в результате которого проведение процедуры или выполнения заказа не отвечает интересам общества, чего нельзя было предвидеть раньше", – сказал представитель Агентства по закупке вооружений, подполковник Гжегож Полак.

Он добавил, что Агентство вооружения проводит процедуры закупки на основе Центральных материальных планов, разработанных высшими военными органами. В Вооруженных силах Польши программой развития Вооруженных сил, а следовательно, и определением приоритетов в закупке оборудования, занимается Генеральный штаб.

Как добавил Полак, Агентство "должно выполнять задачи, которые на данный момент являются самыми приоритетными для Вооруженных сил". "На данный момент выполнение этой конкретной задачи отложено. Мы ждем решения – если оно будет принято, Агентство по вооружению приступит к действиям", – заверил он.

Вертолеты S-70i – это экспортная версия известных многоцелевых Black Hawk, производимых на заводе PZL Mielec, который принадлежит концерну Lockheed Martin.

В планах был следующий заказ 32 Black Hawk, которые должны были попасть в авиацию сухопутных войск. Именно этот заказ сейчас отменен.

Польские военные еще ждут 96 боевых вертолетов Apache AH-64D, заказанных в прошлом году. Их поставка запланирована на 2028-2032 годы. Они заменят вертолеты Mi-24, используемые сейчас.

После смены американской администрации в Белом доме среди некоторых союзников по НАТО возникло опасение, что на США больше нельзя полагаться в военном плане. В частности, Канада сообщила, что активно ищет потенциальные альтернативы американскому истребителю-невидимке F-35.

В то же время премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не считает покупку американского оружия риском для безопасности.