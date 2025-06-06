Посол ЄС розповіла, як з братом ховалась у бомбосховищі Києва: "Ми всі боялися"

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова поділилася особистою історією пережитої ночі під російськими обстрілами в Києві.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Матернова зазначила, що через нічну повітряну атаку РФ була змушена провести ніч у бомбосховищі – разом з братом, який приїхав її навідати.

Фото з Facebook Матернової

"Минулої ночі я провела ніч у бомбосховищі – разом з Петером, моїм єдиним братом, який приїхав до мене в Київ. Він досвідчений онколог, сильний чоловік, який щодня стикається зі смертю серед своїх пацієнтів. Але цієї ночі він боявся. Як і ми всі", – написала дипломатка.

У ніч на 6 червня відбулася одна із наймасштабніших повітряних атак з боку Росії: Україну атакували 407 дронів-камікадзе, 6 балістичних і 38 крилатих ракет. Постраждали Київ, Луцьк, Тернопіль та інші міста.

За словами Матернової, це була відповідь Кремля на операцію "Павутина".

"Росія принижена й люта. Їхня відповідь – жорстока. Вони вбивають щоночі. І поки українці атакують виключно військову інфраструктуру, Росія вбиває цивільних. Вони бомблять багатоповерхівки, дитячі майданчики, вбивають матерів з дітьми", – зазначила посол.

Президент Володимир Зеленський назвав ці атаки терором проти мирного населення й закликав міжнародну спільноту до посилення санкцій проти Росії.

"Україна платить найвищу ціну за свій опір – людські життя. Але вона бореться за мир для всіх нас. Вона заслуговує на повагу і масову підтримку з боку демократичного світу", – наголосила Матернова.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі засудив російську масовану атаку на Україну у ніч на п'ятницю, 6 червня, та назвав дії Росії варварськими.

Президент Володимир Зеленський після чергового масованого російського удару по регіонах України закликав союзників натиснути на Росію та зупинити війну.