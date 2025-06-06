Посол ЕС рассказала, как с братом пряталась в бомбоубежище Киева: "Мы все боялись"

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова поделилась личной историей пережитой ночи под российскими обстрелами в Киеве.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Матернова отметила, что из-за ночной воздушной атаки РФ была вынуждена провести ночь в бомбоубежище – вместе с братом, который приехал ее навестить.

Фото из Facebook Матерновой

"Прошлой ночью я провела ночь в бомбоубежище – вместе с Петером, моим единственным братом, который приехал ко мне в Киев. Он опытный онколог, сильный человек, который ежедневно сталкивается со смертью среди своих пациентов. Но этой ночью он боялся. Как и мы все", – написала дипломат.

В ночь на 6 июня состоялась одна из самых масштабных воздушных атак со стороны России: Украину атаковали 407 дронов-камикадзе, 6 баллистических и 38 крылатых ракет. Пострадали Киев, Луцк, Тернополь и другие города.

По словам Матерновой, это был ответ Кремля на операцию "Паутина".

"Россия унижена и свирепая. Их ответ – жестокий. Они убивают каждую ночь. И пока украинцы атакуют исключительно военную инфраструктуру, Россия убивает гражданских. Они бомбят многоэтажки, детские площадки, убивают матерей с детьми", – отметила посол.

Президент Владимир Зеленский назвал эти атаки террором против мирного населения и призвал международное сообщество к усилению санкций против России.

"Украина платит самую высокую цену за свое сопротивление – человеческие жизни. Но она борется за мир для всех нас. Она заслуживает уважения и массовую поддержку со стороны демократического мира", – подчеркнула Матернова.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми осудил российскую массированную атаку на Украину в ночь на пятницу, 6 июня, и назвал действия России варварскими.

Президент Владимир Зеленский после очередного массированного российского удара по регионам Украины призвал союзников надавить на Россию и остановить войну.