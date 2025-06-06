У невизнаному Придністровʼї заявили про проблеми з постачанням газу

Голова невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський підтвердив, що в регіоні склалось "хитке" становище в енергетиці на тлі повідомлень про дефіцит газу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Напередодні придністровські ЗМІ опублікували заяву місцевої мережі автозаправок, яка "у зв'язку з обмеженням подачі газу" припинила продаж скрапленого газу автовласникам.

Пізніше лідер Придністровʼя Вадим Красносельський визнав, що "стан справ в енергетиці – хиткий", і хоча регіон отримує газ, "домовленості короткострокові".

"Технічне оформлення кожного разу вимагає часу і значних зусиль великої кількості учасників. Доводиться економити ресурси, щоб знову не впасти в глибоку енергетичну кризу. Ми докладаємо максимум зусиль для недопущення її повторення", – сказав Красносельський.

У Міністерстві енергетики Молдови водночас нагадали, що Європейський Союз ще на початку року пропонував допомогу з постачанням газу Придністровʼю, але там від цього відмовились.

"Пропозиція ЄС і Молдови про допомогу регіону залишається в силі. Вирішувати, чи приймати її, – прерогатива так званої влади Тирасполя", – сказало відомство в коментарі NewsMaker.

Нагадаємо, Кишинів і Тирасполь домовилися про схему постачання газу в Придністров'я на кредитні гроші Росії. Посередником нині виступає компанія, зареєстрована в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Це постачання схвалили після того, як Тирасполь відмовився від запропонованих Євросоюзом 60 млн євро на вирішення енергокризи, які готові були надати з низкою економічних і політичних умов.

Детально на цю тему – у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь.